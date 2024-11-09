В народном же календаре 9 ноября – Обетный день. Можно давать себе обеты, обещания выполнить какое-то важное дело.
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В народном же календаре 9 ноября – Обетный день. Можно давать себе обеты, обещания выполнить какое-то важное дело.