Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Аллочка привыкла только брать и качать из милого ресурсы, а сама свою жизнь не хотела менять... Эгоистка - только всё...«Проверила» мужчи...
  • Вадим Скоробогатов
    Не все то золото, что блестит....ЭТО ОТНОСИТСЯ И К ДАМАМ....«Проверила» мужчи...
  • Михаил Абросимов
    4 раза в неделю по 4 часа? Надорвался..Любые разговоры, ...

«Проверила» мужчину до брака, но что-то пошло не так …

«Проверила» мужчину до брака, но что-то пошло не так …

Аллочка никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Несколько лет назад она собрала вокруг себя пятерку самых достойных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Не все то золото, что блестит....ЭТО ОТНОСИТСЯ И К ДАМАМ....
Ответить
9 час.
Tania Еременко
Аллочка привыкла только брать и качать из милого ресурсы, а сама свою жизнь не хотела менять... Эгоистка - только всё для себя любимой. И хорошо, что они расстались. Будет лучше, если к первой жене он вернется и к детям. Конечно, если примет.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх