Tania Еременко

Аллочка привыкла только брать и качать из милого ресурсы, а сама свою жизнь не хотела менять... Эгоистка - только всё для себя любимой. И хорошо, что они расстались. Будет лучше, если к первой жене он вернется и к детям. Конечно, если примет.