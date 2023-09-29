Аллочка никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Несколько лет назад она собрала вокруг себя пятерку самых достойных.
«Проверила» мужчину до брака, но что-то пошло не так …
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Не все то золото, что блестит....ЭТО ОТНОСИТСЯ И К ДАМАМ....
Ответить
9 час.
Tania Еременко
Аллочка привыкла только брать и качать из милого ресурсы, а сама свою жизнь не хотела менять... Эгоистка - только всё для себя любимой. И хорошо, что они расстались. Будет лучше, если к первой жене он вернется и к детям. Конечно, если примет.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии