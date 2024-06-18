Добрый Мир
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Добрый Мир

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В НАТО "засекли" новую русскую группировку - до 300 тысяч: ВСУ попали в скрытую ловушку. Чего испугались США - источник

В НАТО "засекли" новую русскую группировку - до 300 тысяч: ВСУ попали в скрытую ловушку. Чего испугались США - источник

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Путин не даст передышки США - Украине, скорее всего с Кимом договориться и тот пришлёт 200 тысяч своего спецназа для захвата Днепропетровска, Николаева, Одессы. Тогда тут же &quot;Ливерная колбаса&quot; с &quot;голубым легушатником&quot; прибегу к Путину задницу лизать и просить о перемирии. Но на эти грабли Вова точно наступать не будет.
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