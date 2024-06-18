В НАТО "засекли" новую русскую группировку - до 300 тысяч: ВСУ попали в скрытую ловушку. Чего испугались США - источник

ИМ

Ильдус Мамлеев

Путин не даст передышки США - Украине, скорее всего с Кимом договориться и тот пришлёт 200 тысяч своего спецназа для захвата Днепропетровска, Николаева, Одессы. Тогда тут же "Ливерная колбаса" с "голубым легушатником" прибегу к Путину задницу лизать и просить о перемирии. Но на эти грабли Вова точно наступать не будет.