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Царьград

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Туман и до +22 градусов ожидаются во Владимирской области

Туман и до +22 градусов ожидаются во Владимирской области

Ночью и утром 15 октября во Владимирской области ожидаются сырость и туман, а днём на востоке региона воздух прогреется до +22 градусов.

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