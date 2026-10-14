Туман и до +22 градусов ожидаются во Владимирской области

Ночью и утром 15 октября во Владимирской области ожидаются сырость и туман, а днём на востоке региона воздух прогреется до +22 градусов.
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