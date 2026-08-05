Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину

Поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot урезали в три раза. О кратном сокращении заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.
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