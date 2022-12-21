Водяная мельница в Белочи была отреставрирована

Водяная мельница конца XIX века была восстановлена при внешней поддержке. Если на территории Республики Молдова остались только руины когда-то функционировавших водяных мельниц, то старое здание мельницы на реке Белочи все еще можно увидеть.
Водяная мельница конца XIX века была восстановлена при внешней поддержке. Если на территории Республики Молдова остались только руины когда-то функционировавших водяных мельниц, то старое здание мельницы на реке Белочи все еще можно увидеть.
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