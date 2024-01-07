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Артур согласился перейти в «Зенит» за 15+3 млн евро. Сделку с «Палмейрас» закроют к понедельнику (Globo Esporte)

Артур согласился перейти в «Зенит» за 15+3 млн евро. Сделку с «Палмейрас» закроют к понедельнику (Globo Esporte)

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Палмейрас» 15+3 млн евро за 25-летнего полузащитника.

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