Роскачество: доля россиян, покупающих товары со знаком качества, выросла до 65%

Доля россиян, предпочитающих товары со знаком качества, за последние полгода выросла с 55% до 65%. Таковы данные опроса, проведенного центром изучения потребительского поведения Роскачества при участии исследовательского холдинга "Ромир".
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