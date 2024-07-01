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Калужские новости

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Что изменится в жизни калужан с 1 июля

Что изменится в жизни калужан с 1 июля

С 1 июля в законодательстве РФ вступает в силу ряд изменений, которые коснутся жизни калужан. Коротко рассказываем об основных нововведенияхС 1 июля в законодательстве РФ вступает в силу ряд изменений, которые коснутся жизни калужан.

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