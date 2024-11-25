В Находке ловят тигра, обитающего там уже больше недели

Сотрудники специализированной организации занимаются поимкой амурского тигра, который уже больше недели находится в районе Врангель в городе Находка Приморского края, сообщил РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
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