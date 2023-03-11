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Президент Украины Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и ряда «связанных с Россией» букмекерских контор

Президент Украины Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и ряда «связанных с Россией» букмекерских контор

Украинский президент Владимир Зеленский ввел ограничительные меры в отношении «Спортлото» и ряда «связанных с Россией» букмекерских контор.

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