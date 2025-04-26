ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ты просто выполняешь свою обязанность

Ты просто выполняешь свою обязанность

Давным-давно, целых десять лет назад, когда Ира и Миша были не мужем и женой, а еще женихом и невестой, Миша четко озвучил свою принципиальную позицию: готовить в их семье будет Ира.

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Комментарии
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Анна Чапля
Голод самый лучший повар. Придется справляться муженьку. Ну или яичницей давиться.
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9 час.
АЧ
Анна Чапля
Дело тут не в готовке, а в эгоизме и неуважении. Быть благодарным  - очень полезный навык.
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9 час.
Ольга Гусева
У Миши просто отсутствие эмоций. Как робот. Не научили ценить чувства, выражать их, иметь их, в конце концов. Думаю, что там юмора вообще полное отсутствие. Может всё, но на чувства слишком скуп. Воспитали его так. Придётся жене болеть почаще. И наблюдать, что будет. А п/ф можно самой купить, обработать их в соусе, сделать вид, что приготовила сама по новому рецепту. Если он не знает их вкус, то вряд ли разберётся. Может ему ещё очень понравится такая еда. Кто знает. Но с тем человеком, который не ценит твой труд, старания, заботу, не знает твоих желаний, я бы никогда и не жила. И пофиг мне, что он может всё. Человек и отличается от животных и машин наличием чувств и эмоций.
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6 час.
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