Ты просто выполняешь свою обязанность

Ольга Гусева

У Миши просто отсутствие эмоций. Как робот. Не научили ценить чувства, выражать их, иметь их, в конце концов. Думаю, что там юмора вообще полное отсутствие. Может всё, но на чувства слишком скуп. Воспитали его так. Придётся жене болеть почаще. И наблюдать, что будет. А п/ф можно самой купить, обработать их в соусе, сделать вид, что приготовила сама по новому рецепту. Если он не знает их вкус, то вряд ли разберётся. Может ему ещё очень понравится такая еда. Кто знает. Но с тем человеком, который не ценит твой труд, старания, заботу, не знает твоих желаний, я бы никогда и не жила. И пофиг мне, что он может всё. Человек и отличается от животных и машин наличием чувств и эмоций.