Давным-давно, целых десять лет назад, когда Ира и Миша были не мужем и женой, а еще женихом и невестой, Миша четко озвучил свою принципиальную позицию: готовить в их семье будет Ира.
Ты просто выполняешь свою обязанность
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Чапля
Голод самый лучший повар. Придется справляться муженьку. Ну или яичницей давиться.
Ответить
9 час.
АЧ
Анна Чапля
Дело тут не в готовке, а в эгоизме и неуважении. Быть благодарным - очень полезный навык.
Ответить
9 час.
Ольга Гусева
У Миши просто отсутствие эмоций. Как робот. Не научили ценить чувства, выражать их, иметь их, в конце концов. Думаю, что там юмора вообще полное отсутствие. Может всё, но на чувства слишком скуп. Воспитали его так. Придётся жене болеть почаще. И наблюдать, что будет. А п/ф можно самой купить, обработать их в соусе, сделать вид, что приготовила сама по новому рецепту. Если он не знает их вкус, то вряд ли разберётся. Может ему ещё очень понравится такая еда. Кто знает. Но с тем человеком, который не ценит твой труд, старания, заботу, не знает твоих желаний, я бы никогда и не жила. И пофиг мне, что он может всё. Человек и отличается от животных и машин наличием чувств и эмоций.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии