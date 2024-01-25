7 видов ювелирных изделий и способы их чистки

Все ювелирные изделия необходимо чистить с осторожностью, но разные типы материалов требуют различных методовЮвелирные изделия могут быть сентиментальными и дорогими — это две причины, по которым грязные украшения особенно досадная неприятность.
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