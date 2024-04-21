Страна и люди
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Страна и люди

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ЗИГЗАГИ КИТАЯ

ЗИГЗАГИ КИТАЯ

Реплика А я, коллеги, не слишком удивлён "зигзагами" Китая в последнее время. Некоторые горячие головы употребляют термин "лицемерие", но не будем столь радикальными.

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