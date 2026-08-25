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Живая Кубань

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Удар «Орешником» по Европе: депутат Госдумы предложил атаковать завод по производству дронов

Удар «Орешником» по Европе: депутат Госдумы предложил атаковать завод по производству дронов

Удар «Орешником» по Европе: депутат Госдумы предложил атаковать завод по производству дроновДепутат Госдумы Алексей Журавлев предложил в качестве возможной цели для «Орешника» один из европейских заводов, где производят беспилотники.

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