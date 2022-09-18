Медвежий угол

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Русские немного отошли, чтобы потом вернуться и дойти до самого Парижа! Берлина! Киева!

Русские немного отошли, чтобы потом вернуться и дойти до самого Парижа! Берлина! Киева!

Да! Наполеон зашёл в Москву! 2 (14) сентября 1812 года войска Наполеона вступили в Москву. Французский император остановился в Дорогомиловской слободе, где и заночевал в одном из трактиров.

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