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На Камчатке успешно завершилась операция по поиску пропавших в Охотском море рыбаков

На Камчатке успешно завершилась операция по поиску пропавших в Охотском море рыбаков

На Камчатке успешно завершились поиски рыбаков, пропавших 25 апреля. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по краю, рыбаки были обнаружены примерно в 9 километрах от берега и в 80 километрах от поселка Октябрьский.

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