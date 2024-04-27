На Камчатке успешно завершилась операция по поиску пропавших в Охотском море рыбаков

На Камчатке успешно завершились поиски рыбаков, пропавших 25 апреля. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по краю, рыбаки были обнаружены примерно в 9 километрах от берега и в 80 километрах от поселка Октябрьский.
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