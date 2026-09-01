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Профессор Кузнецова назвала 8 признаков долгожительницы у женщин старше 50 лет

Профессор Кузнецова назвала 8 признаков долгожительницы у женщин старше 50 лет

А вы пьете алкоголь, курите, замужем? Есть вполне очевидные и гораздо более неожиданные факторы, которые влияют на продолжительность жизни.

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