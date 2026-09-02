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Венецианский кинофестиваль – 2026: Руперт Мёрдок, Лев Ландау и переворот в Чили

Венецианский кинофестиваль – 2026: Руперт Мёрдок, Лев Ландау и переворот в Чили

С 2 по 12 сентября будет проходить очередной – уже 83-й – Венецианский кинофестиваль. Если в последнее время в Венеции в рамках основного конкурса показывали немало потенциальных хитов голливудского арт-мейнстрима, то в этом году американцев в главной секции смотра всего двое.

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