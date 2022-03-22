В Магадане полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в краже автомобиля

19 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану от 38-летнего местного жителя поступило заявление о том, что неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо», припаркованный во дворе одного из домов по улице Попова.