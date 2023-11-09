Постпред РФ при ООН Небензя призвал спасти Газу сейчас

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не обсуждать будущее сектора Газа после окончания израильско-палестинского конфликта, а сосредоточиться на спасении его настоящего состояния.
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