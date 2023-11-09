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Постпред РФ при ООН Небензя призвал спасти Газу сейчас

Постпред РФ при ООН Небензя призвал спасти Газу сейчас

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не обсуждать будущее сектора Газа после окончания израильско-палестинского конфликта, а сосредоточиться на спасении его настоящего состояния.

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