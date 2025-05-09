Пономарев о Великой Отечественной войне: «В Москве было полно шпионов, которые ночью фонариками подсвечивали немецким самолетам, где находится Кремль. Их старались ликвидировать»

«По телевизору каждый раз с удовольствием смотрю парад Победы. Великий праздник! Во время войны мы жили в Москве, отец работал в комитете госбезопасности.
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