Пензенцы призывают участвовать в акции «Водители Победы»

В Пензенской области стартовала ежегодная патриотическая акция «Водители Победы», призванная увековечить память воинов-водителей, обеспечивавших бесперебойную доставку личного состава, грузов гражданского и военного назначения в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии