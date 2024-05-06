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Пензенцы призывают участвовать в акции «Водители Победы»

Пензенцы призывают участвовать в акции «Водители Победы»

В Пензенской области стартовала ежегодная патриотическая акция «Водители Победы», призванная увековечить память воинов-водителей, обеспечивавших бесперебойную доставку личного состава, грузов гражданского и военного назначения в годы Великой Отечественной войны.

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