В Тинькофф-Банке запустили онлайн-продажи золотых слитков с доставкой

В Тинькофф-Банке сообщили, что они запустили продажу золотых слитков с доставкой покупателю и приобрести такое золото можно как через мобильное приложение этого банка, так и через веб-версию из онлайн-банкинга тоже В кредитной организации напомнили, что ранее такой услугой доставки могли воспользоваться клиенты с платной подпиской Tinkoff Premium и Tinkoff Private, а минимальный вес приобретаемого слитка составлял от 500 гр.