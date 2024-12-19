Украинские диверсанты пытались подорвать газопровод в Словакии

Президенту России Владимиру Путину доложили, что в Словакии задержаны диверсанты с картами расположения местных объектов газовой энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде195 подписчиков
Популярные статьи
- «У военных истерика»: Россия дала «исторический ответ» на удар ATACMS по Таганрогу. В небе тесно от ракет
- 200 штурмовиков уничтожены, корейцы успешно сбивают дроны, на Курск и Крым бросят эскадрилью F-16
- Корейцев нет, пленных не берут наши ССО: Полный прорыв обороны на Курщине. Похитившие гражданских в Суджи, жёстко наказаны
Свежие комментарии