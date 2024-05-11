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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» продлил Пуустинена на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. Форвард набрал 20 очков в 52 играх в сезоне НХЛ

Новое соглашение с 24-летним финном является односторонним.  Сезон-2023/24 стал для Пуустинена первым полноценным в НХЛ.

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