Караганов: Удары по территории РФ должны быть причиной для применения ЯО

Политолог и экономист Сергей Караганов проинформировал о том, что считает идею обновления ядерной доктрины Российской Федерации верной, ведь текущий её вариант устарел и не учитывает ряда важнейших факторов.
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