Романкевич заявил, что будет следить за боем Минеева и Штыркова

Боец Петр Романкевич заявил, что будет следить за боем "Уральского Халка" Ивана Штыркова и Владимира Минеева по прозвищу Волжанин, который пройдет 18 ноября на "RED Арене" в Сочи в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".