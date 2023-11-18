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Романкевич заявил, что будет следить за боем Минеева и Штыркова

Боец Петр Романкевич заявил, что будет следить за боем "Уральского Халка" Ивана Штыркова и Владимира Минеева по прозвищу Волжанин, который пройдет 18 ноября на "RED Арене" в Сочи в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

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