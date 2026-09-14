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SUSANIN

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Ижевские археологи нашли на улице Красной дисковую пилу, сделанную из надгробной таблички

Ижевские археологи нашли на улице Красной дисковую пилу, сделанную из надгробной таблички

Ижевск. Удмуртия. Ижевские археологи сделали необычную находку в ходе раскопок на улице Красной. С виду — обычное полотно пилы, но при внимательном рассмотрении можно заметить старинные надписи.

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