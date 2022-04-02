Глава Redmi уже заговорил о Redmi K60

Несмотря на то, что официальная премьера смартфонов Redmi K50 и Redmi K50 Pro состоялась всего лишь две недели тому назад, а в продажу они и вовсе поступили 22 марта, глава бренда уже заговорил о Redmi K60.
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