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Дворцовая отделка пошла трещинами: Филипп Киркоров выиграл у петербургского мастера более 26 миллионов рублей

Дворцовая отделка пошла трещинами: Филипп Киркоров выиграл у петербургского мастера более 26 миллионов рублей

Судебное противостояние Филиппа Киркорова и петербургского предпринимателя Георгия Барановского завершилось в пользу артиста.

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