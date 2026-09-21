Россиян призвали подробно прописывать условия в договоре с риелтором

Эксперт Народного фронта Людмила Жгун рекомендовала клиентам фиксировать в договоре с риелтором объект, его характеристики, обязанности посредника и результат работы, сообщает RT .
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