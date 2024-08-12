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Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями

Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры, в главном соревновании четырехлетия сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.

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