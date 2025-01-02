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Поветкин – о возможном поединке Усика и Бетербиева: «Это было бы крупнейшее мировое противостояние»

«Бетербиев мог бы составить конкуренцию Усику. Тут вопрос в весе и договоренностях. Но потенциально это мог бы быть очень большой бой.

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