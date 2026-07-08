НАТО пригрозило Британии потерей поста замглавкома из-за расходов на оборону

В НАТО предупредили Великобританию о возможной потере высокого поста в структуре альянса. Представитель штаба объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл в интервью The Times заявил, что если Лондон не доведет расходы на оборону до 3,5% ВВП, британский генерал может лишиться должности заместителя Верховного главнокомандующего.