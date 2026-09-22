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Tank 300 и GAC M8 вошли в список самых качественных китайских автомобилей

Tank 300 и GAC M8 вошли в список самых качественных китайских автомобилей

Эксперты платформы Chezhiwang и консалтинговой фирмы Car Research подвели итоги исследования качества автомобилей в КНР и назвали лучшие модели года.

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