Tank 300 и GAC M8 вошли в список самых качественных китайских автомобилей

Эксперты платформы Chezhiwang и консалтинговой фирмы Car Research подвели итоги исследования качества автомобилей в КНР и назвали лучшие модели года.
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