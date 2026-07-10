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Аргументы и Факты

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Россиянин облил спиртом и поджег знакомую, с которой поссорился

Россиянин облил спиртом и поджег знакомую, с которой поссорился

В Еврейской автономной области заключен под стражу ранее судимый 43-летний мужчина, которому вменяется попытка убийства знакомой с особой жестокостью, сообщило региональное следственное управление СКР в мессенджере «Макс»По информации ведомства, преступление было совершено 3 июля в селе Валдгейм Биробиджанского района.

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