Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК подчеркнул важность борьбы с терроризмом и обеспечения социальной стабильности в Синьцзяне

Урумчи, 27 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин призвал неуклонно принимать решительные меры по пресечению насильственных и террористических преступлений в соответствии с законом для обеспечения социальной стабильности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.