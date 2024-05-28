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Китай

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Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК подчеркнул важность борьбы с терроризмом и обеспечения социальной стабильности в Синьцзяне

Урумчи, 27 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин призвал неуклонно принимать решительные меры по пресечению насильственных и террористических преступлений в соответствии с законом для обеспечения социальной стабильности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

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