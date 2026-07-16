«До идеального состояния далеко»: эксперт оценил реальную стабилизацию топливного кризиса

Ситуация с доступностью бензина заметно улучшилась в 13 субъектах России.Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные локатора АЗС Russiabase, значительные изменения к лучшему зафиксированы в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской, Орловской и Смоленской областях, а также в Бурятии, Калмыкии, Республике Коми, Приморском крае и ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии