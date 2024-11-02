«Скрытая эпидемия» уже показывает результаты: любой россиянин может оказаться в группе риска Ольга БезродняяВ России наблюдается устойчивый рост числа правонарушений, совершённых людьми с психическими заболеваниями.
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