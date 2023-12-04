🚨 В Симферополе крымчанин в нетрезвом состоянии угнал автомобиль, но его настигли сотрудники ГИБДД По информации МВД по РК, 37-летний местный житель угнал автомобиль, но в кратчайшие сроки был найден сотрудниками Госавтоинспекции и ППС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)