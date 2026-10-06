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Пассажирам рассказали, куда обращаться при задержке рейса

Пассажирам рассказали, куда обращаться при задержке рейса

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что при задержке рейса пассажиру следует обращаться прежде всего к авиакомпании, поскольку именно с перевозчиком строятся основные правоотношения.

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