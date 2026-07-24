Суд приговорил маньяка из Балашихи к пожизненному сроку

Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы. «Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — огласила решение судья.
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