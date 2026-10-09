«Дни Турбиных», «Фигаро» и «Мотылек»: «Современник» объявил планы на 71-й сезон

В московском театре «Современник» стартовал 71-й сезон. Художественный руководитель театра Владимир Машков поделился творческими планами на традиционном сборе труппы, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.
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