«МК» перечислил великие цитаты скончавшегося Василия Уткина

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Его коллега, футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что Уткин был обновителем профессии, менявшим подход к спортивным трансляциям.
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