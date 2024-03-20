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«МК» перечислил великие цитаты скончавшегося Василия Уткина

«МК» перечислил великие цитаты скончавшегося Василия Уткина

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Его коллега, футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что Уткин был обновителем профессии, менявшим подход к спортивным трансляциям.

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