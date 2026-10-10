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Татар-информ

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Спортсменка из РТ Гилязова завоевала золото на этапе Кубка мира по плаванию

Спортсменка из РТ Гилязова завоевала золото на этапе Кубка мира по плаванию

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта России Татарстанская пловчиха Ралина Гилязова стала победительницей второго этапа Кубка мира по плаванию в Ташкенте на дистанции 50 м брассом.

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