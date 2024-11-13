Куренков прибыл с визитом на Кубу

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Кубу. Самолет с его делегацией был встречен во вторник в аэропорту Гаваны послом России на Кубе Виктором Коронелли и заместителем министра внутренних дел Хесусом Мануэлем Бурон Табитом.