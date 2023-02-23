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“Ничего необычного, небольшой ракетный удар”: глава ГУР Украины заявил о планах России на 23-24 февраля

Глава Государственного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы планирует “небольшую ракетную атаку” на Украину 23-24 февраля.

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