Отстрел животных с воздуха спасет экосистемы — австралийский эксперт

Отстрел с воздуха диких животных назвал наиболее эффективным способом избавления от инвазивных видов в Австралии менеджер правозащитного отдела Совета по инвазивным видам Джек Гоф, пишет 4 октября Sydney Morning Herald.
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