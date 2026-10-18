В Чите за третий квартал 2026 года подешевела аренда трёхкомнатных квартир — минус 7,2%. Однокомнатные и двухкомнатные, наоборот, выросли в цене, сообщает «Мир квартир».
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